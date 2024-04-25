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Две женщины пострадали из-за удара РФ по Купянщине – Синегубов

Происшествия 12:39   25.04.2024
Виктория Яковенко
Две женщины пострадали из-за удара РФ по Купянщине – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Около часа назад армия РФ ударила по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.

По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела пострадали женщины в возрасте 70 и 73 лет.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 12:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа назад армия РФ ударила по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.".