Две женщины пострадали из-за удара РФ по Купянщине – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Около часа назад армия РФ ударила по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.
По данным главы ХОВА Олега Синегубова, в результате обстрела пострадали женщины в возрасте 70 и 73 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: жінки, женщины, обстрел, пострадали, рф, синегубов, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 12:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около часа назад армия РФ ударила по селу Новоосиново Купянского района на Харьковщине.".