Расширять список принудительной эвакуации пока не планируем — начальник ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал, как проходит эвакуация людей из населенных пунктов в приграничье и возле фронта в Харьковской области.

«Обязательная эвакуация принудительным способом у нас сейчас проходит по трем районам. Это Богодуховский, Изюмский и Харьковский районы. Там мы вывозим детей с семьями. 182 семьи мы должны вывезти. Вывезли уже около 70. Расширять этот перечень мы пока не планируем. По другим населенным пунктам севера, северо-восточного и восточного направлений у нас по области идет только обязательная эвакуация. Относительно принудительной эвакуации инцидентов, когда нам не удалось вывезти людей, пока не было. Но здесь другая есть история, что мы должны противодействовать возвращению людей», — рассказал начальник ХОВА.

Он отметил, что сейчас принудительная эвакуация идет по плану. С семьями, которым необходимо выехать, работают индивидуально.

«Людям нужно объяснять, что они не останутся сами на вокзале, условно говоря. Мы всем абсолютно предлагаем места временного проживания как в городе Харькове, так и некоторые сейчас во время эвакуации выбирают сельскую местность – также в Харьковской области. Некоторые изъявляют желание выехать за пределы города Харькова, за пределы Харьковской области, однако это преимущественно те, у кого есть близкие и родные и на этих территориях», — пояснил Синегубов.