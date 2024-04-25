Розширювати список примусової евакуації поки що не плануємо – начальник ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував, як відбувається евакуація людей із населених пунктів у прикордонні та біля фронту на Харківщині.

“Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб у нас наразі проходить по трьох районах. Це Богодухівський, Ізюмський і Харківський райони. Там ми вивозимо дітей із сім’ями. 182 сім’ї ми маємо вивезти. Вивезли вже приблизно 70. Розширювати цей перелік ми наразі не плануємо. По інших населених пунктах півночі, північно-східного та східного напрямків у нас по області триває лише обов’язкова евакуація. Щодо примусової евакуації, то інцидентів, коли нам не вдалося вивезти людей, ще наразі не було. Але тут інша є історія, що ми маємо протидіяти поверненню людей”, – розповів начальник ХОВА.

Він зазначив, що зараз примусова евакуація йде за планом. Із сім’ями, яким необхідно виїхати, працюють індивідуально.

“Людям потрібно пояснювати, що вони не залишаться сам на сам на вокзалі, умовно кажучи. Ми всім абсолютно пропонуємо місця тимчасового проживання як у місті Харкові, так і дехто зараз під час евакуації обирає сільську місцевість – так само Харківської області. Деякі виявляють бажання виїхати за межі міста Харкова, за межі Харківської області, однак це переважно ті, у кого є близькі та рідні та цих територіях“, — пояснив Синєгубов.