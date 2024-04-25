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Розширювати список примусової евакуації поки що не плануємо – начальник ХОВА

Суспільство 12:02   25.04.2024
Оксана Горун
Розширювати список примусової евакуації поки що не плануємо – начальник ХОВА Фото: телеграм Андрія Бесєдіна

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував, як відбувається евакуація людей із населених пунктів у прикордонні та біля фронту на Харківщині.

“Обов’язкова евакуація в примусовий спосіб у нас наразі проходить по трьох районах. Це Богодухівський, Ізюмський і Харківський райони. Там ми вивозимо дітей із сім’ями. 182 сім’ї ми маємо вивезти. Вивезли вже приблизно 70. Розширювати цей перелік ми наразі не плануємо. По інших населених пунктах півночі, північно-східного та східного напрямків у нас по області триває лише обов’язкова евакуація. Щодо примусової евакуації, то інцидентів, коли нам не вдалося вивезти людей, ще наразі не було. Але тут інша є історія, що ми маємо протидіяти поверненню людей”, – розповів начальник ХОВА.

Він зазначив, що зараз примусова евакуація йде за планом. Із сім’ями, яким необхідно виїхати, працюють індивідуально.

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Людям потрібно пояснювати, що вони не залишаться сам на сам на вокзалі, умовно кажучи. Ми всім абсолютно пропонуємо місця тимчасового проживання як у місті Харкові, так і дехто зараз під час евакуації обирає сільську місцевість – так само Харківської області. Деякі виявляють бажання виїхати за межі міста Харкова, за межі Харківської області, однак це переважно ті, у кого є близькі та рідні та цих територіях“, — пояснив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2024 в 12:02;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував, як відбувається евакуація людей із населених пунктів у прикордонні та біля фронту на Харківщині".