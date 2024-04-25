Оккупанты бьют по Балаклее: жителей просят немедленно идти в укрытие
Фото: Олег Синегубов
Армия РФ наносит удары по городу Балаклея на Харьковщине.
Об этом сообщили в Балаклейской ГВА в 16:47.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Балаклія, Балаклея, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносит удары по городу Балаклея на Харьковщине.".