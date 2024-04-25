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Оккупанты бьют по Балаклее: жителей просят немедленно идти в укрытие

Общество 16:52   25.04.2024
Виктория Яковенко
Оккупанты бьют по Балаклее: жителей просят немедленно идти в укрытие Фото: Олег Синегубов

Армия РФ наносит удары по городу Балаклея на Харьковщине.

Об этом сообщили в Балаклейской ГВА в 16:47.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 апреля 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ наносит удары по городу Балаклея на Харьковщине.".