Буданов працював на Харківщині: обговорював плани ворога (відео)
Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав Харківщину.
У ГУР МО зазначають, що очільник української розвідки провів брифінги з офіцерами, які беруть участь в оборонній операції.
«Обговорили реальну ситуацію, наміри ворога та кроки для їхнього зриву», – йдеться у повідомленні.
Також Буданов відвідав передові позиції в області, там вручив нагороди воїнам.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: буданов, ворог, ГУР, планы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав Харківщину.".