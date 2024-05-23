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Буданов працював на Харківщині: обговорював плани ворога (відео)

Суспільство 15:56   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Буданов працював на Харківщині: обговорював плани ворога (відео)

Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав Харківщину.

У ГУР МО зазначають, що очільник української розвідки провів брифінги з офіцерами, які беруть участь в оборонній операції.

«Обговорили реальну ситуацію, наміри ворога та кроки для їхнього зриву», – йдеться у повідомленні.

Також Буданов відвідав передові позиції в області, там вручив нагороди воїнам.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 15:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУР МО України Кирило Буданов відвідав Харківщину.".