Буданов работал на Харьковщине: обсуждал планы врага (видео)

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил Харьковскую область.

В ГУР МО отмечают, что глава украинской разведки провел брифинги с офицерами, участвующими в оборонной операции.

«Обсудили реальную ситуацию, намерения врага и шаги по их срыву», — говорится в сообщении.

Также Буданов посетил передовые позиции в области, там вручил награды воинам.