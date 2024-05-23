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Буданов работал на Харьковщине: обсуждал планы врага (видео)

Общество 15:56   23.05.2024
Виктория Яковенко
Буданов работал на Харьковщине: обсуждал планы врага (видео)

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил Харьковскую область.

В ГУР МО отмечают, что глава украинской разведки провел брифинги с офицерами, участвующими в оборонной операции.

«Обсудили реальную ситуацию, намерения врага и шаги по их срыву», — говорится в сообщении.

Также Буданов посетил передовые позиции в области, там вручил награды воинам.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил Харьковскую область.".