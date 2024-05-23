Буданов работал на Харьковщине: обсуждал планы врага (видео)
Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил Харьковскую область.
В ГУР МО отмечают, что глава украинской разведки провел брифинги с офицерами, участвующими в оборонной операции.
«Обсудили реальную ситуацию, намерения врага и шаги по их срыву», — говорится в сообщении.
Также Буданов посетил передовые позиции в области, там вручил награды воинам.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: буданов, ворог, враг, ГУР, планы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов посетил Харьковскую область.".