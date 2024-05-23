«Противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск» — Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал о текущей ситуации в Харьковской области.

«После первых незначительных успехов в ходе наступательных боев на Харьковщине противник полностью завяз в уличных боях за Волчанск и понес очень высокие потери в личном составе штурмовых подразделений. Сейчас враг по разным направлениям перебрасывает резервы, пытаясь поддержать активные штурмовые действия, но безуспешно», — пишет Сырский.

По данным главнокомандующего, в районе Липцев враг также понес существенные потери, перешел к активной обороне, проводит минирование и огневое поражение позиций украинских войск.

На Купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве к северу от города. По словам Сырского, сложная ситуация в районе Кисловки, там враг пытается прорвать украинскую оборону и выйти к реке Оскол.