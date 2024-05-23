Live
  • Чт 23.05.2024
  • Харків  +23°С
  • USD 39.83
  • EUR 43.11

«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський

Суспільство 15:24   23.05.2024
Вікторія Яковенко
«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про поточну ситуацію на Харківщині.

«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – пише Сирський.

За даними головнокомандувача, в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами Сирського, складна ситуація в районі Кислівки, там ворог намагається прорвати українську оборону та вийти до річки Оскіл.

Читайте також: Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Буданов працював на Харківщині: обговорював плани ворога (відео)
Буданов працював на Харківщині: обговорював плани ворога (відео)
23.05.2024, 15:56
“Кара за сепаратизм”. Китай почав навчання і знову загрожує війною Тайваню
“Кара за сепаратизм”. Китай почав навчання і знову загрожує війною Тайваню
23.05.2024, 15:44
Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів
Кількість загиблих зросла – Терехов попередив про загрозу повторних ударів
23.05.2024, 12:36
Удар КАБ по Дергачах: зросла кількість постраждалих (оновлено)
Удар КАБ по Дергачах: зросла кількість постраждалих (оновлено)
23.05.2024, 14:47
«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський
«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський
23.05.2024, 15:24
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
21.05.2024, 07:15

Новини за темою:

12:08
Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську
21:19
Тривають бої біля Вовчанська та Стариці – Генштаб ЗСУ по Харківщині на 20:00
13:48
Машовець повідомляє про бої у центрі Вовчанська: РНБО пише, що місто знищене
14:48
Авіаудари в районах Липців й Іванівки: Генштаб ЗСУ повідомив, де йдуть бої
13:48
ХОВА: йдуть бої за Вовчанськ, лінія фронту на півночі Харківщини стабілізована

Ви читали новину: ««Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 15:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про поточну ситуацію на Харківщині.".