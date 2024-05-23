«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про поточну ситуацію на Харківщині.
«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – пише Сирський.
За даними головнокомандувача, в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.
На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами Сирського, складна ситуація в районі Кислівки, там ворог намагається прорвати українську оборону та вийти до річки Оскіл.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бои, вовчанськ, ЗСУ, Купянское, направлення, сырский, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 15:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про поточну ситуацію на Харківщині.".