«Противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ» – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проінформував про поточну ситуацію на Харківщині.

«Після перших незначних успіхів в ході наступальних боїв на Харківщині противник повністю завʼяз у вуличних боях за Вовчанськ та поніс дуже високі втрати в особовому складі штурмових підрозділів. Наразі ворог з різних напрямків перекидає резерви, намагаючись підтримати активні штурмові дії, але безуспішно», – пише Сирський.

За даними головнокомандувача, в районі Липців ворог також зазнав істотних втрат, перейшов до активної оборони, проводить мінування та вогневе ураження позицій українських військ.

На Купʼянському напрямку продовжуються бої у лісовому масиві на північ від міста. За словами Сирського, складна ситуація в районі Кислівки, там ворог намагається прорвати українську оборону та вийти до річки Оскіл.