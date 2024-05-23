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Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську

Суспільство 12:08   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Проходять вуличні бої – Синєгубов повідомив, що відбувається у Вовчанську

Сили Оборони продовжують стримувати ворога на Куп’янському, Вовчанському та Липецькому напрямках, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«По Вовчанську, наразі там точаться активні бойові дії, там проходять вуличні бої. Наші воїни намагаються відсунути ворога. Проходить евакуація. Темпи евакуації зменшились, однак вчора було вивезено понад 200 людей», – сказав голова ХОВА.

Загалом з Вовчанського та Липецького напрямків евакуювали 10990 жителів, додав Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили Оборони продовжують стримувати ворога на Куп’янському, Вовчанському та Липецькому напрямках, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".