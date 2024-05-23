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Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: ранкове зведення ГШ

Суспільство 11:07   23.05.2024
Вікторія Яковенко
Ситуація на Харківському та Куп’янському напрямках: ранкове зведення ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром – Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.

Українські підрозділи докладають максимум зусиль для посилення оборонних рубежів.

Минулої доби ворог втратив на Харківському напрямку понад 180 осіб, а також 54 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема, знищені дві артсистеми, п’ять пошкоджені, знищені 14 БпЛА та 11 одиниць автомобільної техніки противника, 17 одиниць пошкоджені, також пошкоджені один танк, один засіб ППО та знищені три одиниці спеціальної техніки, один склад з боєприпасами противника.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося чотири спроби окупантів атакувати в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Тут окупанти вчора втратили понад 100 осіб, пошкоджений ворожий танк, знищені дві БМП, два бронетранспортери, 18 БпЛА і два автомобілі.

Читайте також: ISW про Харківщину: до Липців руху немає, у Вовчанську місцями вибили ворога

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 11:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські воїни відбивають атаку ворога у напрямку Муром – Стариця, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 10:00.".