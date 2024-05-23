Ситуация на Харьковском и Купянском направлениях: утренняя сводка Генштаба
На Харьковском направлении украинские воины отбивают атаку врага в направлении Муром – Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.
Украинские подразделения прилагают максимум усилий по усилению оборонных рубежей.
За прошедшие сутки враг потерял на Харьковском направлении более 180 человек, а также 54 единицы вооружения и военной техники, в частности, уничтожены две артсистемы, пять повреждены, уничтожены 14 БпЛА и 11 единиц автомобильной техники противника, 17 единиц повреждены, также повреждены один танк, одно средство ПВО и три единицы специальной техники, один состав с боеприпасами противника.
На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки оккупантов атаковать в районах Стельмаховки и Грековки – один штурм отбит, три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется. Здесь оккупанты вчера потеряли более 100 человек, поврежден вражеский танк, уничтожены две БМП, два бронетранспортера, 18 БпЛА и два автомобиля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское, штурм;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 11:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские воины отбивают атаку врага в направлении Муром – Старица, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 10:00.".