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ISW о Харьковщине: к Липцам движения нет, в Волчанске ВСУ местами выбили врага

Происшествия 07:04   23.05.2024
Оксана Горун
ISW о Харьковщине: к Липцам движения нет, в Волчанске ВСУ местами выбили врага Иллюстрация: карта DeepState

Институт изучения войны (ISW) уже несколько суток не обнаруживает подтвержденных продвижений россиян в сторону Липцев. В Волчанске ситуация динамичная: у оккупантов есть незначительные продвижения, но местами Силы обороны вытеснили их из захваченных домов.

«22 мая российские войска продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Липцев, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в районе Липцев и Зеленого (к северу от Харькова), хотя ISW не увидел подтверждения этим утверждениям», — прокомментировали аналитики.

В то же время в Волчанске идут постоянные бои в северо-восточной части города.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 22 мая, показывают, что российские войска недавно незначительно продвинулись в пределах Волчанска, а российские блоггеры утверждали, что российские войска наступают дальше в пределах населенного пункта. Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 22 мая, показывают, что украинские силы вытеснили российские войска из нескольких домов и незначительно продвинулись в пределах северо-восточной части Волчанска, что подчеркивает динамичный характер боевой ситуации в населенном пункте», — отметили в Институте изучения войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2024 в 07:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) уже несколько суток не обнаруживает подтвержденных продвижений россиян в сторону Липцев. В Волчанске ситуация динамичная: у оккупантов есть незначительные продвижения, но местами Силы обороны вытеснили их из захваченных домов".