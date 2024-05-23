ISW про Харківщину: до Липців руху немає, у Вовчанську місцями вибили ворога

Інститут вивчення війни (ISW) вже кілька діб не виявляє підтверджених просувань росіян у бік Липців. У Вовчанську ситуація динамічна: окупанти мають незначні просування, але місцями Сили оборони витіснили їх із захоплених будинків.

“22 травня російські війська продовжили наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські військові блогери стверджували, що російські війська незначно просунулися в районі Липців та Зеленого (на північ від Харкова), хоча ISW не побачив підтвердження цим твердженням”, – прокоментували аналітики.

Водночас у Вовчанську точаться постійні бої в північно-східній частині міста.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 22 травня, показують, що російські війська нещодавно незначно просунулися в межах Вовчанська, а російські блогери стверджували, що російські війська наступають далі в межах населеного пункту. Додаткові кадри з геолокацією, що опубліковані 22 травня, показують, що українські сили витіснили російські війська з кількох будинків і незначно просунулися в межах північно-східної частини Вовчанська, що наголошує на динамічному характері бойової ситуації в населеному пункті”, — зазначили в Інституті вивчення війни.