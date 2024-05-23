Проходят уличные бои – Синегубов сообщил, что происходит в Волчанске

Силы Обороны продолжают сдерживать врага на Купянском, Волчанском и Липецком направлениях, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«По Волчанску, сейчас там ведутся активные боевые действия, там проходят уличные бои. Наши воины пытаются отодвинуть врага. Проходит эвакуация. Темпы эвакуации уменьшились, однако вчера было вывезено более 200 человек», — сказал глава ХОВА.

Всего из Волчанского и Липецкого направлений эвакуировали 10 990 жителей, добавил Синегубов.