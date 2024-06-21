Німеччина передала Харківщині мікроавтобуси для громад та рятувальників

Німеччина допомогла транспортом ДСНС та прифронтовим громадам.

“Харківщина отримала 6 нових мікроавтобусів для громад та рятувальників. Автобуси передали на потреби обласного управління ДСНС в Харківській області, а також в Куп‘янську, Ізюмську та Курилівську громади“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що передачу транспорту організували за допомогою Міністерства закордонних справ Німеччини, посольства Німеччини у Києві та Федерального агентства з технічної допомоги (THW).