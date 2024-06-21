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Німеччина передала Харківщині мікроавтобуси для громад та рятувальників

Світ 10:37   21.06.2024
Оксана Горун
Німеччина передала Харківщині мікроавтобуси для громад та рятувальників Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Німеччина допомогла транспортом ДСНС та прифронтовим громадам.

Харківщина отримала 6 нових мікроавтобусів для громад та рятувальників. Автобуси передали на потреби обласного управління ДСНС в Харківській області, а також в Куп‘янську, Ізюмську та Курилівську громади“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Автобуси з Німеччини передали Харківщині для громад та ДСНС
Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Він зазначив, що передачу транспорту організували за допомогою Міністерства закордонних справ Німеччини, посольства Німеччини у Києві та Федерального агентства з технічної допомоги (THW).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німеччина допомогла транспортом ДСНС та прифронтовим громадам".