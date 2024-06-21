Німеччина передала Харківщині мікроавтобуси для громад та рятувальників
Фото: Олег Синєгубов/телеграм
Німеччина допомогла транспортом ДСНС та прифронтовим громадам.
“Харківщина отримала 6 нових мікроавтобусів для громад та рятувальників. Автобуси передали на потреби обласного управління ДСНС в Харківській області, а також в Куп‘янську, Ізюмську та Курилівську громади“, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що передачу транспорту організували за допомогою Міністерства закордонних справ Німеччини, посольства Німеччини у Києві та Федерального агентства з технічної допомоги (THW).
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- Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: германия, допомога, новини Харкова, сінєгубов, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Німеччина допомогла транспортом ДСНС та прифронтовим громадам".