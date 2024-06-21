Германия передала Харьковщине микроавтобусы для громад и спасателей
Фото: Олег Синегубов/telegram
Германия помогла транспортом ГСЧС и прифронтовым громадам.
«Харьковщина получила шесть новых микроавтобусов для громад и спасателей. Автобусы передали на нужды областного управления ГСЧС в Харьковской области, а также в Купянскую, Изюмскую и Куриловскую громады», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что передачу транспорт организовали при помощи Министерства иностранных дел Германии, посольства Германии в Киеве и Федерального агентства по технической помощи (THW).
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 10:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Германия помогла транспортом ГСЧС и прифронтовым громадам".