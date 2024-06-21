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Германия передала Харьковщине микроавтобусы для громад и спасателей

Мир 10:37   21.06.2024
Оксана Горун
Германия передала Харьковщине микроавтобусы для громад и спасателей Фото: Олег Синегубов/telegram

Германия помогла транспортом ГСЧС и прифронтовым громадам.

«Харьковщина получила шесть новых микроавтобусов для громад и спасателей. Автобусы передали на нужды областного управления ГСЧС в Харьковской области, а также в Купянскую, Изюмскую и Куриловскую громады», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автобусы из Германии передали Харьковщине для громад и ГСЧС
Фото: Олег Синегубов/telegram

Он отметил, что передачу транспорт организовали при помощи Министерства иностранных дел Германии, посольства Германии в Киеве и Федерального агентства по технической помощи (THW).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 10:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Германия помогла транспортом ГСЧС и прифронтовым громадам".