Германия передала Харьковщине микроавтобусы для громад и спасателей

Германия помогла транспортом ГСЧС и прифронтовым громадам.

«Харьковщина получила шесть новых микроавтобусов для громад и спасателей. Автобусы передали на нужды областного управления ГСЧС в Харьковской области, а также в Купянскую, Изюмскую и Куриловскую громады», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что передачу транспорт организовали при помощи Министерства иностранных дел Германии, посольства Германии в Киеве и Федерального агентства по технической помощи (THW).

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