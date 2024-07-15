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Франція передала Харкову 13 генераторів (фото)

Політика 10:50   15.07.2024
Оксана Горун
Франція передала Харкову 13 генераторів (фото)

Генератори, які привіз Харкову посол Франції в Україні Гаель Весьєр, будуть використовувати під час опалювального сезону, повідомила мерія.

У рамках зустрічі міського голови Ігоря Терехова та Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Гаеля Весьєра, яка відбулася напередодні, Харкову було передано 13 генераторів. КП “Харківські теплові мережі” використовуватиме обладнання під час опалювального сезону“, – проінформувала пресслужба Харківської міської ради.

Також посол Франції та мер Харкова обговорили облаштування харківських шкіл та постачання допомоги – медичної й гуманітарної.

“Для нас дуже важлива та допомога, яку ви надаєте нам в рамках підготовки до зими. Впевнений, що разом ми відповімо на всі виклики та гідно пройдемо опалювальний сезон”, – сказав Терехов Весьєру.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 10:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генератори, які привіз Харкову посол Франції в Україні Гаель Весьєр, будуть використовувати під час опалювального сезону, повідомила мерія".