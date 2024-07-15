Франція передала Харкову 13 генераторів (фото)

Генератори, які привіз Харкову посол Франції в Україні Гаель Весьєр, будуть використовувати під час опалювального сезону, повідомила мерія.

“У рамках зустрічі міського голови Ігоря Терехова та Надзвичайного і Повноважного Посла Франції в Україні Гаеля Весьєра, яка відбулася напередодні, Харкову було передано 13 генераторів. КП “Харківські теплові мережі” використовуватиме обладнання під час опалювального сезону“, – проінформувала пресслужба Харківської міської ради.

Також посол Франції та мер Харкова обговорили облаштування харківських шкіл та постачання допомоги – медичної й гуманітарної.

“Для нас дуже важлива та допомога, яку ви надаєте нам в рамках підготовки до зими. Впевнений, що разом ми відповімо на всі виклики та гідно пройдемо опалювальний сезон”, – сказав Терехов Весьєру.