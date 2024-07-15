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Франция передала Харькову 13 генераторов (фото)

Мир 10:50   15.07.2024
Оксана Горун
Франция передала Харькову 13 генераторов (фото) Фото: пресс-служба ХГС

Генераторы, которые привез Харькову посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, будут использовать во время отопительного сезона, сообщила мэрия.

«В рамках состоявшейся накануне встречи городского головы Игоря Терехова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Харькову было передано 13 генераторов. КП «Харьковские тепловые сети» будет использовать оборудование во время отопительного сезона», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Также посол Франции и мэр Харькова обсудили обустройство харьковских школ и поставку помощи — медицинской и гуманитарной.

«Для нас очень важна та помощь, которую вы оказываете нам в рамках подготовки к зиме. Уверен, что вместе мы ответим на все вызовы и пройдем достойно отопительный сезон», — сказал Терехов Вейсьеру.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 10:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы, которые привез Харькову посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, будут использовать во время отопительного сезона, сообщила мэрия".