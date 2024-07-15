Франция передала Харькову 13 генераторов (фото)

Генераторы, которые привез Харькову посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, будут использовать во время отопительного сезона, сообщила мэрия.

«В рамках состоявшейся накануне встречи городского головы Игоря Терехова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Харькову было передано 13 генераторов. КП «Харьковские тепловые сети» будет использовать оборудование во время отопительного сезона», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Также посол Франции и мэр Харькова обсудили обустройство харьковских школ и поставку помощи — медицинской и гуманитарной.

«Для нас очень важна та помощь, которую вы оказываете нам в рамках подготовки к зиме. Уверен, что вместе мы ответим на все вызовы и пройдем достойно отопительный сезон», — сказал Терехов Вейсьеру.