Франция передала Харькову 13 генераторов (фото)
Генераторы, которые привез Харькову посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, будут использовать во время отопительного сезона, сообщила мэрия.
«В рамках состоявшейся накануне встречи городского головы Игоря Терехова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Украине Гаэля Вейсьера Харькову было передано 13 генераторов. КП «Харьковские тепловые сети» будет использовать оборудование во время отопительного сезона», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Также посол Франции и мэр Харькова обсудили обустройство харьковских школ и поставку помощи — медицинской и гуманитарной.
«Для нас очень важна та помощь, которую вы оказываете нам в рамках подготовки к зиме. Уверен, что вместе мы ответим на все вызовы и пройдем достойно отопительный сезон», — сказал Терехов Вейсьеру.
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 10:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генераторы, которые привез Харькову посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер, будут использовать во время отопительного сезона, сообщила мэрия".