17 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла 15. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також ворог п’ять разів атакував у бік Лозової.