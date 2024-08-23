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17 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб

Суспільство 09:17   23.08.2024
Вікторія Яковенко
17 разів ворог атакував на Харківському та Куп’янському напрямках – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку кількість атак противника за добу добігла 15. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також ворог п’ять разів атакував у бік Лозової.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 09:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися дві ворожі атаки в районі Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".