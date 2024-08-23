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17 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб

Общество 09:17   23.08.2024
Виктория Яковенко
17 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло 15. Силы обороны отбивали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также враг пять раз атаковал в сторону Лозовой.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 09:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".