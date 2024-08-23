17 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб

На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло 15. Силы обороны отбивали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также враг пять раз атаковал в сторону Лозовой.