17 раз враг атаковал на Харьковском и Купянском направлениях – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении количество атак противника за сутки достигло 15. Силы обороны отбивали штурмовые действия возле Синьковки, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки. Также враг пять раз атаковал в сторону Лозовой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ВСУ, генштаб, зведення, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 09:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении произошло две вражеские атаки в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".