Live
  • Пт 23.08.2024
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.29
  • EUR 45.98

Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов

Происшествия 08:52   23.08.2024
Виктория Яковенко
Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

«23 августа 04:00 село Шейковка. В результате обстрела горела трава на площади 200м. кв. 23 августа 03:38 село Богуславка. В результате обстрела горели дома, пострадала 78-летняя женщина. Под завалами, предположительно, находится пожилой мужчина. Продолжаются спасательные работы. 23 августа 03:30 село Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Раненый 46-летний мужчина», — рассказал глава ХОВА.

В результате удара РФ с РСЗО в 15:42 по городу Богодухов пострадали восемь человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.

65-летний мужчина пострадал в результате обстрела поселка Купянск-Узловой.

Под ударами РФ были также Новоплатоновка, Семенов Яр, Новоосиново, Глушковка и Отрадное.

Читайте также: Удар россиян по Богодухову: один погибший, 8 раненых, среди которых подросток

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
«Это больше, чем просто город» – Терехов поздравил с Днем Харькова (видео)
23.08.2024, 08:19
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
Запасы на зиму: цены на картофель, лук, морковь и свеклу в Харькове
21.08.2024, 11:54
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
Схему по присвоению денег по программе «єВідновлення» накрыли на Харьковщине
22.08.2024, 17:02
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 23 августа: День города, последствия обстрелов
23.08.2024, 10:10
Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 августа: какой праздник и день в истории
23.08.2024, 06:00
Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)
Из-под завалов дома на Харьковщине достали тела двух человек — ГСЧС (фото)
23.08.2024, 10:06

Новости по теме:

08:52
Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов
22:00
Поисково-спасательную операцию в Казачьей Лопани приостановили из-за обстрелов
18:50
56-летнюю женщину достали из-под завалов в Казачьей Лопани на Харьковщине
15:15
Удар по Харькову: из-под завалов достали 5 человек — ГСЧС
12:38
Выросло количество пострадавших от удара по Харькову — прокуратура (видео)

Вы читали новость: «Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 08:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".