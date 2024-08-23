Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.

«23 августа 04:00 село Шейковка. В результате обстрела горела трава на площади 200м. кв. 23 августа 03:38 село Богуславка. В результате обстрела горели дома, пострадала 78-летняя женщина. Под завалами, предположительно, находится пожилой мужчина. Продолжаются спасательные работы. 23 августа 03:30 село Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Раненый 46-летний мужчина», — рассказал глава ХОВА.

В результате удара РФ с РСЗО в 15:42 по городу Богодухов пострадали восемь человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.

65-летний мужчина пострадал в результате обстрела поселка Купянск-Узловой.

Под ударами РФ были также Новоплатоновка, Семенов Яр, Новоосиново, Глушковка и Отрадное.