Из-за обстрела Харьковщины пенсионер может быть под завалами – Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.
«23 августа 04:00 село Шейковка. В результате обстрела горела трава на площади 200м. кв. 23 августа 03:38 село Богуславка. В результате обстрела горели дома, пострадала 78-летняя женщина. Под завалами, предположительно, находится пожилой мужчина. Продолжаются спасательные работы. 23 августа 03:30 село Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Раненый 46-летний мужчина», — рассказал глава ХОВА.
В результате удара РФ с РСЗО в 15:42 по городу Богодухов пострадали восемь человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.
65-летний мужчина пострадал в результате обстрела поселка Купянск-Узловой.
Под ударами РФ были также Новоплатоновка, Семенов Яр, Новоосиново, Глушковка и Отрадное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: завали, обстрелы, пострадали, рф, синегубов, удары, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 08:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских ударов по Харьковщине за сутки.".