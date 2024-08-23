Внаслідок обстрілу Харківщини пенсіонер може бути під завалами – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.
«23 серпня 04:00 село Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м. кв. 23 серпня 03:38 село Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки, постраждала 78-річна. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. 23 серпня 03:30 село Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджений житловий будинок. Поранений 46-річного чоловіка», – розповів голова ХОВА.
Внаслідок удару РФ з РСЗВ о 15:42 по місту Богодухів постраждали вісім людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.
65-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий.
Під ударами РФ були також Новоплатонівка, Семенів Яр, Новоосинове, Глушківка та Отрадне.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: завали, обстріли, пострадали, рф, сінєгубов, удары, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 08:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.".