Внаслідок обстрілу Харківщини пенсіонер може бути під завалами – Синєгубов

Голова ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки ворожих ударів по Харківщині за добу.

«23 серпня 04:00 село Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м. кв. 23 серпня 03:38 село Богуславка. Внаслідок обстрілу горіли будинки, постраждала 78-річна. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік. Тривають рятувальні роботи. 23 серпня 03:30 село Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджений житловий будинок. Поранений 46-річного чоловіка», – розповів голова ХОВА.

Внаслідок удару РФ з РСЗВ о 15:42 по місту Богодухів постраждали вісім людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.

65-річний чоловік постраждав внаслідок обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий.

Під ударами РФ були також Новоплатонівка, Семенів Яр, Новоосинове, Глушківка та Отрадне.