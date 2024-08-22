Удар росіян по Богодухову: один загиблий, 8 поранених, серед яких підліток
22 серпня близько 15:30 росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» місто Богодухів, загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Завтра чоловікові мало б виповнитися 57 років.
Ще вісім людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець. Неповнолітнього ушпиталили з уламковим пораненням лівої руки.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі будівлі, приміщення двох цивільних підприємств, автомобілі.
Також внаслідок обстрілу сталася пожежа у лісі біля села Семенів Яр Богодухівського району. Горить хвойна підстилка на площі близько 2 га, повідомили у ДСНС у Харківській області. Ліквідують пожежу 40 рятувальників та 9 одиниць техніки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Богодухов, загиблий, поранені, росіяни, удар;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 20:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 серпня близько 15:30 росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» місто Богодухів, загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".