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Удар росіян по Богодухову: один загиблий, 8 поранених, серед яких підліток

Події 20:57   22.08.2024
Оксана Якушко
Удар росіян по Богодухову: один загиблий, 8 поранених, серед яких підліток

22 серпня близько 15:30 росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» місто Богодухів, загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Завтра чоловікові мало б виповнитися 57 років.

Ще вісім людей отримали поранення, серед них 15-річний хлопець. Неповнолітнього ушпиталили з уламковим пораненням лівої руки.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, господарчі будівлі, приміщення двох цивільних підприємств, автомобілі.

Також внаслідок обстрілу сталася пожежа у лісі біля села Семенів Яр Богодухівського району. Горить хвойна підстилка на площі близько 2 га, повідомили у ДСНС у Харківській області. Ліквідують пожежу 40 рятувальників та 9 одиниць техніки.

Читайте також: Ворог ударив по Богодухову на Харківщині: одна людина загинула, п’ять поранені

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 20:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "22 серпня близько 15:30 росіяни обстріляли з РСЗВ «Торнадо-С» місто Богодухів, загинув 56-річний чоловік, який під час ворожих ударів порався на городі, повідомила Харківська обласна прокуратура.".