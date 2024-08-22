Удар россиян по Богодухову: один погибший, 8 раненых, среди которых подросток
22 августа около 15:30 россияне обстреляли из РСЗО «Торнадо-С» город Богодухов, погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов возился на огороде, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Завтра мужчине должно было исполниться 57 лет.
Еще восемь человек получили ранения, в том числе 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали с осколочным ранением левой руки.
Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, автомобили.
Также в результате обстрела произошел пожар в лесу возле села Семенов Яр Богодуховского района. Горит хвойная подстилка на площади около 2 га, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. Ликвидируют пожар 40 спасателей и 9 единиц техники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Богодухов, загиблий, погибший, поранені, россияне, удар;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 20:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "22 августа около 15:30 россияне обстреляли из РСЗО «Торнадо-С» город Богодухов, погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов возился на огороде, сообщила Харьковская областная прокуратура.".