Удар россиян по Богодухову: один погибший, 8 раненых, среди которых подросток

22 августа около 15:30 россияне обстреляли из РСЗО «Торнадо-С» город Богодухов, погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов возился на огороде, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Завтра мужчине должно было исполниться 57 лет.

Еще восемь человек получили ранения, в том числе 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали с осколочным ранением левой руки.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, автомобили.

Также в результате обстрела произошел пожар в лесу возле села Семенов Яр Богодуховского района. Горит хвойная подстилка на площади около 2 га, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. Ликвидируют пожар 40 спасателей и 9 единиц техники.