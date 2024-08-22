Враг ударил по Богодухову на Харьковщине: один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по городу Богодухов 22 августа, сообщает Харьковская ОВА.
«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сейчас на местах попаданий работают оперативные службы. Информация обновляется», — говорится в публикации.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Богодухов, загиблі, обстрел, погибшие, поранені, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 16:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по городу Богодухов 22 августа".