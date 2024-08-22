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Враг ударил по Богодухову на Харьковщине: один человек погиб, пятеро ранены

Происшествия 16:31   22.08.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по Богодухову на Харьковщине: один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по городу Богодухов 22 августа, сообщает Харьковская ОВА.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сейчас на местах попаданий работают оперативные службы. Информация обновляется», — говорится в публикации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по городу Богодухов 22 августа".