Враг ударил по Богодухову на Харьковщине: один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб и еще пять получили ранения в результате вражеских ударов по городу Богодухов 22 августа, сообщает Харьковская ОВА.

«Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Сейчас на местах попаданий работают оперативные службы. Информация обновляется», — говорится в публикации.