Ворог ударив по Богодухову на Харківщині: одна людина загинула, п’ять поранені

Одна людина загинула та ще п’ять отримали поранення внаслідок ворожих ударів по місту Богодухів 22 серпня, повідомляє Харківська ОВА.

«Всім постраждалим надається медична допомога. Наразі на місцях влучань працюють оперативні служби. Інформація оновлюється», – йдеться у публікації.