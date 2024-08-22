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Ворог ударив по Богодухову на Харківщині: одна людина загинула, п’ять поранені

Події 16:31   22.08.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив по Богодухову на Харківщині: одна людина загинула, п’ять поранені

Одна людина загинула та ще п’ять отримали поранення внаслідок ворожих ударів по місту Богодухів 22 серпня, повідомляє Харківська ОВА.

«Всім постраждалим надається медична допомога. Наразі на місцях влучань працюють оперативні служби. Інформація оновлюється», – йдеться у публікації.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та ще п’ять отримали поранення внаслідок ворожих ударів по місту Богодухів 22 серпня".