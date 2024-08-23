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Смертельний обстріл Куп’янська-Вузлового попередньо був із РСЗВ (фото)

Події 16:06   23.08.2024
Олена Нагорна
Смертельний обстріл Куп’янська-Вузлового попередньо був із РСЗВ (фото)

Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий, де двоє людей загинули й стільки ж постраждали, показали у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, військові РФ вдарили по селищу близько 12:20, попередньо з РСЗВ. Загинули двоє чоловіків віком 58 та 51 років. Уламкове поранення отримала 42-річна жінка, у мешканки 63 років — гостра реакція на стрес.

Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, магазини, аптека, авто.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що двоє цивільних загинули внаслідок удару окупантів по центру селища Куп’янськ-Вузловий і ще щонайменше двоє людей постраждали.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 16:06;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу селища Куп’янськ-Вузловий, де двоє людей загинули й стільки ж постраждали, показали у Харківській обласній прокуратурі.".