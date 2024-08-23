Смертельный обстрел Купянска-Узлового предварительно был из РСЗО (фото)

Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой, где два человека погибли и столько же пострадали, показали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, военные РФ ударили по поселку около 12:20, предварительно из РСЗО. Погибли двое мужчин в возрасте 58 и 51 лет. Осколочное ранение получила 42-летняя женщина, у жительницы 63 лет — острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, аптека, авто.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой и еще по меньшей мере два человека пострадали.