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Смертельный обстрел Купянска-Узлового предварительно был из РСЗО (фото)

Происшествия 16:06   23.08.2024
Елена Нагорная
Смертельный обстрел Купянска-Узлового предварительно был из РСЗО (фото)

Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой, где два человека погибли и столько же пострадали, показали в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, военные РФ ударили по поселку около 12:20, предварительно из РСЗО. Погибли двое мужчин в возрасте 58 и 51 лет. Осколочное ранение получила 42-летняя женщина, у жительницы 63 лет — острая реакция на стресс.

Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, аптека, авто.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой и еще по меньшей мере два человека пострадали.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 16:06;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрела поселка Купянск-Узловой, где два человека погибли и столько же пострадали, показали в Харьковской областной прокуратуре.".