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Враг ударил по Купянску-Узловому на Харьковщине: двое погибших, есть раненые

Происшествия 13:50   23.08.2024
Елена Нагорная
Враг ударил по Купянску-Узловому на Харьковщине: двое погибших, есть раненые

Двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой, еще по меньшей мере два человека пострадали, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 13:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой, еще по меньшей мере два человека пострадали, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".