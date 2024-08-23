Враг ударил по Купянску-Узловому на Харьковщине: двое погибших, есть раненые
Двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой, еще по меньшей мере два человека пострадали, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, Купянск-Узловой, обстрел, Олег Синегубов, погибшие, пострадавшие;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 13:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое гражданских погибли в результате удара оккупантов по центру поселка Купянск-Узловой, еще по меньшей мере два человека пострадали, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".