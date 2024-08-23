Утром вражеский КАБ ударил по Казачьей Лопани: разрушены дома

В 07:30 ВС РФ ударили КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.