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Утром вражеский КАБ ударил по Казачьей Лопани: разрушены дома

Происшествия 09:52   23.08.2024
Виктория Яковенко
Утром вражеский КАБ ударил по Казачьей Лопани: разрушены дома Фото: Vitaly V. Kuzmin

В 07:30 ВС РФ ударили КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 09:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 07:30 ВС РФ ударили КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".