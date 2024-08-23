Утром вражеский КАБ ударил по Казачьей Лопани: разрушены дома
Фото: Vitaly V. Kuzmin
В 07:30 ВС РФ ударили КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
«В результате удара разрушены два частных дома и несколько хозяйственных построек. Информация о пострадавших на данный момент не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, задоренко, КАБ, Казачья Лопань, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 августа 2024 в 09:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 07:30 ВС РФ ударили КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".