Вранці ворожий КАБ вдарив по Козачій Лопані: зруйновані будинки
Фото: Vitaly V. Kuzmin
О 07:30 ЗС РФ вдарили КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.
«Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дома, задоренко, КАБ, Казачья Лопань, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 09:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 07:30 ЗС РФ вдарили КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.".