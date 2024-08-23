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Вранці ворожий КАБ вдарив по Козачій Лопані: зруйновані будинки

Події 09:52   23.08.2024
Вікторія Яковенко
Вранці ворожий КАБ вдарив по Козачій Лопані: зруйновані будинки Фото: Vitaly V. Kuzmin

О 07:30 ЗС РФ вдарили КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.

«Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 09:52;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 07:30 ЗС РФ вдарили КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.".