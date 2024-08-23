Вранці ворожий КАБ вдарив по Козачій Лопані: зруйновані будинки

О 07:30 ЗС РФ вдарили КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.

«Внаслідок удару зруйновано два приватних будинки та кілька господарчих споруд. Інформація щодо постраждалих на теперішній час не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.