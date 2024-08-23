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Ворог ударив по Куп’янську-Вузловому на Харківщині: двоє загиблих, є поранені

Події 13:50   23.08.2024
Олена Нагорна
Ворог ударив по Куп’янську-Вузловому на Харківщині: двоє загиблих, є поранені

Двоє цивільних загинули внаслідок удару окупантів по центру селища Куп’янськ-Вузловий, ще щонайменше двоє людей постраждали, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 13:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних загинули внаслідок удару окупантів по центру селища Куп’янськ-Вузловий, ще щонайменше двоє людей постраждали, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".