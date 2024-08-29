ЗС РФ на танках везли підкріплення до центру Вовчанська: чим закінчилося
У ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту станом на ранок 29 серпня та детально описали, чим зайняті окупанти з РФ поблизу різних населених пунктів.
“У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставлення особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, зазнав втрат і відійшов”, – поінформували у зведенні ОТУВ “Харків”.
Також у районі Вовчанська росіяни обладнують позиції поблизу Стариці та Огірцевого, там само активізували повітряну розвідку. Біля Тихого – змінюють 83 бригаду десантників на “знамениту” 136-ту окрему мотострілецьку бригаду 58-ї армії, створену свого часу для війни в Чечні.
На півночі від Харкова росіянам не вдалося перегрупування в районі Глибокого.
“У результаті дій Сил оборони зазнали втрат, планують евакуаційні заходи”, – зазначила пресслужба ОТУВ “Харків”.
Біля Лук’янців ворог підвіз БК своїм мінометникам.
Минулої доби зафіксували два бої на Харківському напрямку. Також відновилися удари КАБами – їх застосували шість за добу. Крім авіабомб, у хід пішли 22 некеровані авіаційні ракети (такі запускають з гелікоптерів – Ред.) З початку цієї доби два бої йдуть у районі Вовчанська.
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Втрати ворога (убитими та пораненими) за добу – 110 осіб. Також знищено або підбито 71 одиницю техніки, в тому числі: один танк, одна ББМ, одна система ППО, сім артсистем, 17 автомобілів, дві одиниці спецтехніки та 42 БПЛА. Захисники України знищили 45 укриттів росіян та одне місце зберігання їхнього БК.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 09:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ОТУВ “Харків” повідомили про ситуацію на Харківському напрямку фронту станом на ранок 29 серпня та детально описали, чим зайняті окупанти з РФ поблизу різних населених пунктів".