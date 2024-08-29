ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось
В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта по состоянию на утро 29 августа и подробно описали, чем заняты оккупанты из РФ в районе различных населенных пунктов.
«В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением двух танков и двух МТЛБ, понес потери и отошел», — проинформировали в сводке ОТГВ «Харьков».
Также в районе Волчанска россияне оборудуют позиции у Старицы и Огурцово, там же активизировали воздушную разведку. У Тихого — меняет 83-ю бригаду десантников на «знаменитую» 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии, созданную в свое время для войны в Чечне.
На севере от Харькова россиянам не удалась перегруппировка в районе Глубокого.
«В результате действий Сил обороны понесли потери, планируют эвакуационные мероприятия», — отметила пресс-служба ОТГВ «Харьков».
Возле Лукьянцов враг подвез БК своим минометчикам.
За минувшие сутки зафиксировали два боя на Харьковском направлении. Также возобновились удары КАБами — их применили шесть за сутки. Помимо авиабомб, в ход пошло 22 неуправляемые авиационные ракеты (такие запускают с вертолетов — Ред.) С начала этих суток два боя идут в районе Волчанска.
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Потери врага (убитыми и ранеными) за сутки — 110 человек. Также уничтожена или подбита 71 единица техники, в том числе: один танк, одна ББМ, одна система ПВО, семь артсистем, 17 автомобилей, две единицы спецтехники и 42 БПЛА. Защитники Украины уничтожили 45 укрытий россиян и одно место хранения их БК.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, новости Харькова, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта по состоянию на утро 29 августа и подробно описали, чем заняты оккупанты из РФ в районе различных населенных пунктов".