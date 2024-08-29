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ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось

Происшествия 09:50   29.08.2024
Оксана Горун
ВС РФ на танках пытались везти подкрепления в центр Волчанска: чем закончилось Фото: Генштаб ВСУ

В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта по состоянию на утро 29 августа и подробно описали, чем заняты оккупанты из РФ в районе различных населенных пунктов.

«В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением двух танков и двух МТЛБ, понес потери и отошел», — проинформировали в сводке ОТГВ «Харьков».

Также в районе Волчанска россияне оборудуют позиции у Старицы и Огурцово, там же активизировали воздушную разведку. У Тихого — меняет 83-ю бригаду десантников на «знаменитую» 136-ю отдельную мотострелковую бригаду 58-й армии, созданную в свое время для войны в Чечне.

На севере от Харькова россиянам не удалась перегруппировка в районе Глубокого.

«В результате действий Сил обороны понесли потери, планируют эвакуационные мероприятия», — отметила пресс-служба ОТГВ «Харьков».

Возле Лукьянцов враг подвез БК своим минометчикам.

За минувшие сутки зафиксировали два боя на Харьковском направлении. Также возобновились удары КАБами — их применили шесть за сутки. Помимо авиабомб, в ход пошло 22 неуправляемые авиационные ракеты (такие запускают с вертолетов — Ред.) С начала этих суток два боя идут в районе Волчанска.

Читайте также: Интенсивные бои на Харьковщине: армия РФ продвинулась — ISW

Потери врага (убитыми и ранеными) за сутки — 110 человек. Также уничтожена или подбита 71 единица техники, в том числе:  один танк, одна ББМ, одна система ПВО, семь артсистем, 17 автомобилей, две единицы спецтехники и 42 БПЛА. Защитники Украины уничтожили 45 укрытий россиян и одно место хранения их БК.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» сообщили о ситуации на Харьковском направлении фронта по состоянию на утро 29 августа и подробно описали, чем заняты оккупанты из РФ в районе различных населенных пунктов".