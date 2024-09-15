Live
  • Нд 15.09.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)

Репортаж 22:20   15.09.2024
Оксана Горун
Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео) Скриншоти

Команда “Порятунок тварин Харків” опублікувала відео рятувальної операції, яку провела спільно з ДСНС та журналістами на залізничному вокзалі у Змієві.

За допомогою до рятувальників звернулися працівники вокзалу.

На момент нашого приїзду цуценятко вже близько години намагалися врятувати працівники ДСНС разом із репортерами Змійова. Почалася спільна рятувальна операція. Заради порятунку малечі, рятувальники ДСНС розібрали будівельного “козла”, коли знадобилася довга палиця. Три години спільних виснажливих намагань – і цуценятко нарешті вдалося дістати!” – прокоментували в телеграмі “Порятунок тварин Харків”.

Врятованого малюка назвали Стенлі, йому 3,5 місяця. Цуценя вже оглянули ветеринари, зараз воно під опікою рятувальників. Малюкові шукатимуть родину.

Читайте також: Під час пошуків убитої дівчини на Харківщині врятували хаскі (відео)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Тіло загиблої дістали з-під завалів у Харкові – Терехов
Тіло загиблої дістали з-під завалів у Харкові – Терехов
15.09.2024, 21:18
Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)
Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)
15.09.2024, 22:20
Головні новини Харкова 15.09: “приліт” по будинку, загибла, 42 поранених
Головні новини Харкова 15.09: “приліт” по будинку, загибла, 42 поранених
15.09.2024, 21:23
Літня спека та настирливий вітер: погода в Харкові й області на 16 вересня
Літня спека та настирливий вітер: погода в Харкові й області на 16 вересня
15.09.2024, 21:10
АвтоПрайд: ЛГБТ-активісти просять закрити небо над Харковом (відео)
АвтоПрайд: ЛГБТ-активісти просять закрити небо над Харковом (відео)
15.09.2024, 20:50
Відмовлявся рятуватися без собаки: відео з Харкова після удару КАБ
Відмовлявся рятуватися без собаки: відео з Харкова після удару КАБ
15.09.2024, 18:11

Новини за темою:

17:51
Чоловіка з собакою врятували з 12 поверху будинку в Харкові, куди влучив КАБ
12:08
Двох людей врятували під час пожежі на Салтівці (відео патрульних)
09:53
Жінку дістали з-під завалів у Боровій: армія РФ зруйнувала будинок (відео)
22:30
Вижила під завалами та наважилася виїхати: історія евакуації з Козачої Лопані
18:00
Диван горів у квартирі в Харкові: ДСНСники врятували чоловіка (фото)

Ви читали новину: «Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 22:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Команда “Порятунок тварин Харків” опублікувала відео рятувальної операції, яку провела спільно з ДСНС та журналістами на залізничному вокзалі у Змієві".