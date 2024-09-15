Цуценя провалилося в туалет на вокзалі на Харківщині: як рятували (відео)

Команда “Порятунок тварин Харків” опублікувала відео рятувальної операції, яку провела спільно з ДСНС та журналістами на залізничному вокзалі у Змієві.

За допомогою до рятувальників звернулися працівники вокзалу.

“На момент нашого приїзду цуценятко вже близько години намагалися врятувати працівники ДСНС разом із репортерами Змійова. Почалася спільна рятувальна операція. Заради порятунку малечі, рятувальники ДСНС розібрали будівельного “козла”, коли знадобилася довга палиця. Три години спільних виснажливих намагань – і цуценятко нарешті вдалося дістати!” – прокоментували в телеграмі “Порятунок тварин Харків”.

Врятованого малюка назвали Стенлі, йому 3,5 місяця. Цуценя вже оглянули ветеринари, зараз воно під опікою рятувальників. Малюкові шукатимуть родину.