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Щенок провалился в туалет на вокзале на Харьковщине: спасали три часа (видео)

Общество 22:20   15.09.2024
Оксана Горун
Щенок провалился в туалет на вокзале на Харьковщине: спасали три часа (видео) Скриншоты

Команда «Спасение животных Харьков» опубликовала видео спасательной операции, которую провела совместно с ГСЧС и журналистами на железнодорожном вокзале в Змиеве.

За помощью к спасателям обратились сотрудники вокзала.

«На момент нашего приезда щенка уже около часа пытались спасти работники ГСЧС вместе с репортерами Змиева. Началась совместная спасательная операция. Ради спасения малыша, спасатели ГСЧС разобрали строительного «козла», когда понадобилась длинная палка. Три часа совместных изнурительных попыток – и щенка наконец-то удалось достать!» — прокомментировали в telegram «Спасение животных Харьков».

Спасенного малыша назвали Стэнли, ему 3,5 месяца. Щенка уже осмотрели ветеринары, сейчас он под опекой спасателей. Малышу будут искать семью.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2024 в 22:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда «Спасение животных Харьков» опубликовала видео спасательной операции, которую провела совместно с ГСЧС и журналистами на железнодорожном вокзале в Змиеве".