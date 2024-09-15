Щенок провалился в туалет на вокзале на Харьковщине: спасали три часа (видео)

Команда «Спасение животных Харьков» опубликовала видео спасательной операции, которую провела совместно с ГСЧС и журналистами на железнодорожном вокзале в Змиеве.

За помощью к спасателям обратились сотрудники вокзала.

«На момент нашего приезда щенка уже около часа пытались спасти работники ГСЧС вместе с репортерами Змиева. Началась совместная спасательная операция. Ради спасения малыша, спасатели ГСЧС разобрали строительного «козла», когда понадобилась длинная палка. Три часа совместных изнурительных попыток – и щенка наконец-то удалось достать!» — прокомментировали в telegram «Спасение животных Харьков».

Спасенного малыша назвали Стэнли, ему 3,5 месяца. Щенка уже осмотрели ветеринары, сейчас он под опекой спасателей. Малышу будут искать семью.