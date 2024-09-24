Дворове освітлення в місті просять повернути харків’яни
Фото: Харківська міськрада
Харків’яни звернулися до мера Ігоря Терехова з проханням повернути дворове освітлення в місті.
На сайті Харківської міськради опублікували петицію із проханням повернути дворове освітлення у місті. Автор петиції вважає, що без увімкнених ліхтарів ходити вулицями міста ввечері – небезпечно.
“Просимо включити дворове освітлення на Салтівці. Метро Героїв праці, Студентська, 522 мікрорайон. Дуже небезпечно ходити у темряві”, – написала авторка.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 11:50;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни звернулися до мера Ігоря Терехова з проханням повернути дворове освітлення у місті. ".