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Дворове освітлення в місті просять повернути харків’яни

Суспільство 11:50   24.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дворове освітлення в місті просять повернути харків’яни Фото: Харківська міськрада

Харків’яни звернулися до мера Ігоря Терехова з проханням повернути дворове освітлення в місті. 

На сайті Харківської міськради опублікували петицію із проханням повернути дворове освітлення у місті. Автор петиції вважає, що без увімкнених ліхтарів ходити вулицями міста ввечері – небезпечно.

“Просимо включити дворове освітлення на Салтівці. Метро Героїв праці, Студентська, 522 мікрорайон. Дуже небезпечно ходити у темряві”, – написала авторка.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 11:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни звернулися до мера Ігоря Терехова з проханням повернути дворове освітлення у місті. ".