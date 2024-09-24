Дворове освітлення в місті просять повернути харків’яни

Харків’яни звернулися до мера Ігоря Терехова з проханням повернути дворове освітлення в місті.

На сайті Харківської міськради опублікували петицію із проханням повернути дворове освітлення у місті. Автор петиції вважає, що без увімкнених ліхтарів ходити вулицями міста ввечері – небезпечно.

“Просимо включити дворове освітлення на Салтівці. Метро Героїв праці, Студентська, 522 мікрорайон. Дуже небезпечно ходити у темряві”, – написала авторка.