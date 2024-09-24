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Опасно перемещаться: дворовое освещение в городе просят вернуть харьковчане

Общество 11:50   24.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Опасно перемещаться: дворовое освещение в городе просят вернуть харьковчане Фото: Харьковский горсовет

Харьковчане обратились к мэру Игорю Терехову с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. 

На сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. Автор петиции считает, что без включенных фонарей ходить по улицам города вечером – опасно.

«Просим включить дворовое освещение на Салтовке. Метро Героев труда, Студенческая, 522 микрорайон. Очень опасно ходить в темноте», – написала автор.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 11:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане обратились к мэру Игорю Терехову с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. ".