Опасно перемещаться: дворовое освещение в городе просят вернуть харьковчане
Фото: Харьковский горсовет
Харьковчане обратились к мэру Игорю Терехову с просьбой вернуть дворовое освещение в городе.
На сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. Автор петиции считает, что без включенных фонарей ходить по улицам города вечером – опасно.
«Просим включить дворовое освещение на Салтовке. Метро Героев труда, Студенческая, 522 микрорайон. Очень опасно ходить в темноте», – написала автор.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: освещение, петиция, фонари, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане обратились к мэру Игорю Терехову с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. ".