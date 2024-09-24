Опасно перемещаться: дворовое освещение в городе просят вернуть харьковчане

Харьковчане обратились к мэру Игорю Терехову с просьбой вернуть дворовое освещение в городе.

На сайте Харьковского горсовета опубликовали петицию с просьбой вернуть дворовое освещение в городе. Автор петиции считает, что без включенных фонарей ходить по улицам города вечером – опасно.

«Просим включить дворовое освещение на Салтовке. Метро Героев труда, Студенческая, 522 микрорайон. Очень опасно ходить в темноте», – написала автор.