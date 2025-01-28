Прогноз погоди на лютий 2025 року: може бути теплішим, ніж у попередні роки
Прогноз температури повітря й опадів на лютий 2025 року повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Середня місячна температура повітря буде вищою, ніж у попередні роки — очікується – 1,91,9° морозу❄️
(кліматична норма✅ за період 1991-2020 рр. була -3,93,9° морозу).
Місячна кількість опадів також очікується нижчою, ніж торік – передбачається 29 мм🌧🌨
(кліматична норма✅ за період 1991-2020 рр. була 37 мм).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 17:41;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз температури повітря й опадів на лютий 2025 року повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".