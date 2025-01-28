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Прогноз погоди на лютий 2025 року: може бути теплішим, ніж у попередні роки

Погода 17:41   28.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на лютий 2025 року: може бути теплішим, ніж у попередні роки

Прогноз температури повітря й опадів на лютий 2025 року повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Середня місячна температура повітря буде вищою, ніж у попередні роки — очікується – 1,91,9° морозу❄️

(кліматична норма✅ за період 1991-2020 рр. була -3,93,9° морозу).

Місячна кількість опадів також очікується нижчою, ніж торік – передбачається 29 мм🌧🌨

(кліматична норма✅ за період 1991-2020 рр. була 37 мм).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2025 в 17:41;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз температури повітря й опадів на лютий 2025 року повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".