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Прогноз погоды на февраль 2025: может быть теплее, чем в предыдущие годы

Погода 17:41   28.01.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на февраль 2025: может быть теплее, чем в предыдущие годы Фото: Василий Голосный

Прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2025 сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Средняя лунная температура воздуха будет выше, чем в предыдущие годы — ожидается -1,9° мороза❄️
(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была –3,9° мороза).

Месячное количество осадков также ожидается ниже, чем в прошлом году – предполагается 29 мм 🌧🌨
(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была 37 мм).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 17:41;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2025 сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".