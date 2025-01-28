Прогноз погоды на февраль 2025: может быть теплее, чем в предыдущие годы
Фото: Василий Голосный
Прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2025 сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
Средняя лунная температура воздуха будет выше, чем в предыдущие годы — ожидается -1,9° мороза❄️
(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была –3,9° мороза).
Месячное количество осадков также ожидается ниже, чем в прошлом году – предполагается 29 мм 🌧🌨
(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была 37 мм).
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: метеопрогноз, прогноз погоды, февраль, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 января 2025 в 17:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2025 сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".