Прогноз погоды на февраль 2025: может быть теплее, чем в предыдущие годы

Прогноз температуры воздуха и осадков на февраль 2025 сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

Средняя лунная температура воздуха будет выше, чем в предыдущие годы — ожидается -1,9° мороза❄️

(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была –3,9° мороза).

Месячное количество осадков также ожидается ниже, чем в прошлом году – предполагается 29 мм 🌧🌨

(климатическая норма✅ за период 1991-2020 г.г. была 37 мм).