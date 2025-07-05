Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція

Поліцейські офіцери громади нагадали про необхідність пояснювати правила поведінки на воді, бо на Харківщині цього купального сезону вже потонуло троє дітей.

“На жаль, у Харківській області вже зафіксовано три нещасні випадки на водоймах з летальними наслідками для дітей. Не чекайте біди — говоріть з дітьми вже сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних!“, – закликали на сторінці Поліцейських офіцерів громади у фейсбуці.

Головне, до чого закликають батьків: не можна залишати дітей без нагляду на воді – навіть на короткий проміжок часу. Також необхідно:

🔹Провести з дітьми розмову про правила поведінки на воді;

🔹Пояснити, чому важливо слухати дорослих;

🔹 Розповісти, до чого може призвести неуважність і легковажність.

“Безпека дітей – це відповідальність дорослих!”