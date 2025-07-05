Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція

Події 14:50   05.07.2025
Оксана Горун
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція

Поліцейські офіцери громади нагадали про необхідність пояснювати правила поведінки на воді, бо на Харківщині цього купального сезону вже потонуло троє дітей.

На жаль, у Харківській області вже зафіксовано три нещасні випадки на водоймах з летальними наслідками для дітей. Не чекайте біди — говоріть з дітьми вже сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних!“, – закликали на сторінці Поліцейських офіцерів громади у фейсбуці.

Головне, до чого закликають батьків: не можна залишати дітей без нагляду на воді – навіть на короткий проміжок часу. Також необхідно:

🔹Провести з дітьми розмову про правила поведінки на воді;

🔹Пояснити, чому важливо слухати дорослих;

🔹 Розповісти, до чого може призвести неуважність і легковажність.

“Безпека дітей – це відповідальність дорослих!”

Читайте також: 12-річна дівчинка потонула у водоймі Харкова (доповнено)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”
Сирський на Харківщині: “Є загроза нових наступальних дій”
05.07.2025, 15:12
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
05.07.2025, 14:50
РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС
РФ проривала кордон на півночі від Харкова, але DeepState не повідомив – ІС
05.07.2025, 13:03
Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)
Ліквідували пожежу в Чугуєві, що виникла після удару “шахедів” – ДСНС (відео)
05.07.2025, 13:36
Чи буде дефіцит пального на Харківщині через удар по Чугуєву – мер
Чи буде дефіцит пального на Харківщині через удар по Чугуєву – мер
05.07.2025, 11:11
Зірці роспропаганди з Харківської області повідомили про підозру
Зірці роспропаганди з Харківської області повідомили про підозру
05.07.2025, 12:14

Новини за темою:

21:39
З півтори тисячі кладовищ Харківщини половина буде закрита у вихідні
10:23
США Трампа живуть на іншій планеті – голова Мюнхенської конференції
09:33
Пес Патрон приїхав до Харківської області: що він тут робив (відео)
07:50
Будуть “Петріоти” та винищувачі: Зеленський про саміт G7 та угоду зі США
21:41
Дві стіни рятують: найчастіше під час обстрілів харків’яни страждають від скла

Ви читали новину: «Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 14:50;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські офіцери громади нагадали про необхідність пояснювати правила поведінки на воді, бо на Харківщині цього купального сезону вже потонуло троє дітей".