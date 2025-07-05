Троє дітей загинули на водоймах Харківської області – поліція
Поліцейські офіцери громади нагадали про необхідність пояснювати правила поведінки на воді, бо на Харківщині цього купального сезону вже потонуло троє дітей.
“На жаль, у Харківській області вже зафіксовано три нещасні випадки на водоймах з летальними наслідками для дітей. Не чекайте біди — говоріть з дітьми вже сьогодні. Бережіть себе та своїх рідних!“, – закликали на сторінці Поліцейських офіцерів громади у фейсбуці.
Головне, до чого закликають батьків: не можна залишати дітей без нагляду на воді – навіть на короткий проміжок часу. Також необхідно:
🔹Провести з дітьми розмову про правила поведінки на воді;
🔹Пояснити, чому важливо слухати дорослих;
🔹 Розповісти, до чого може призвести неуважність і легковажність.
“Безпека дітей – це відповідальність дорослих!”
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- Категорії: Події, Харків; Теги: безопасность, вода, діти, купание, поліція, родители, утонули;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2025 в 14:50;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські офіцери громади нагадали про необхідність пояснювати правила поведінки на воді, бо на Харківщині цього купального сезону вже потонуло троє дітей".