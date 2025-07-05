Live
  • Сб 05.07.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция

Происшествия 14:50   05.07.2025
Оксана Горун
Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция

Полицейские офицеры громады напомнили о необходимости объяснять правила поведения на воде, так как на Харьковщине в этом купальном сезоне уже утонуло трое детей.

«К сожалению, в Харьковской области уже зафиксировано три несчастных случая на водоемах с летальным исходом для детей.
Не ждите беды – говорите с детьми уже сегодня», — призвали на странице Полицейских офицеров громады в Facebook.

Главное, к чему призывают родителей: нельзя оставлять детей без присмотра на воде — даже на короткий промежуток времени. Также необходимо:

🔹Провести с детьми беседу о правилах поведения на воде;

🔹Объяснить, почему важно слушать взрослых;

🔹 Рассказать, к чему может привести невнимательность и легкомыслие.

«Безопасность детей – это ответственность взрослых!» — подчеркнули в полиции.

Читайте также: 12-летняя девочка утонула в водоеме Харькова (дополнено)

Автор: Оксана Горун
Популярно
РФ прорвала границу на севере от Харькова, но DeepState не сообщил — Коваленко
РФ прорвала границу на севере от Харькова, но DeepState не сообщил — Коваленко
05.07.2025, 13:03
Новости Харькова — главное за 5 июля: визит Сырского, удары БпЛА по Чугуеву
Новости Харькова — главное за 5 июля: визит Сырского, удары БпЛА по Чугуеву
05.07.2025, 15:17
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
В Харькове женщина в крови выбежала из дома на улицу: что случилось
05.07.2025, 11:33
Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
Сырский на Харьковщине: «Есть угроза новых наступательных действий»
05.07.2025, 15:12
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
Будет ли дефицит горючего на Харьковщине из-за удара по Чугуеву — мэр
05.07.2025, 11:11
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 5 июля в Харькове и области
04.07.2025, 20:28

Новости по теме:

21:39
Из полутора тысяч кладбищ Харьковщины половина будет закрыта в выходные
10:23
США Трампа живут на другой планете — глава Мюнхенской конференции
09:33
Пес Патрон приехал в Харьковскую область: что он тут делал (видео)
07:50
Будут Patriot и истребители: Зеленский о саммите G7 и соглашении с США
21:41
Две стены спасают: чаще всего при обстрелах харьковчане страдают от стекол

Вы читали новость: «Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 14:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские офицеры громады напомнили о необходимости объяснять правила поведения на воде, так как на Харьковщине в этом купальном сезоне уже утонуло трое детей".