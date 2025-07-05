Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция
Полицейские офицеры громады напомнили о необходимости объяснять правила поведения на воде, так как на Харьковщине в этом купальном сезоне уже утонуло трое детей.
«К сожалению, в Харьковской области уже зафиксировано три несчастных случая на водоемах с летальным исходом для детей.
Не ждите беды – говорите с детьми уже сегодня», — призвали на странице Полицейских офицеров громады в Facebook.
Главное, к чему призывают родителей: нельзя оставлять детей без присмотра на воде — даже на короткий промежуток времени. Также необходимо:
🔹Провести с детьми беседу о правилах поведения на воде;
🔹Объяснить, почему важно слушать взрослых;
🔹 Рассказать, к чему может привести невнимательность и легкомыслие.
«Безопасность детей – это ответственность взрослых!» — подчеркнули в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: безопасность, вода, діти, дети, купание, полиция, родители, утонули;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 14:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские офицеры громады напомнили о необходимости объяснять правила поведения на воде, так как на Харьковщине в этом купальном сезоне уже утонуло трое детей".