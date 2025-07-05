Трое детей погибли на водоемах Харьковской области — полиция

Полицейские офицеры громады напомнили о необходимости объяснять правила поведения на воде, так как на Харьковщине в этом купальном сезоне уже утонуло трое детей.

«К сожалению, в Харьковской области уже зафиксировано три несчастных случая на водоемах с летальным исходом для детей.

Не ждите беды – говорите с детьми уже сегодня», — призвали на странице Полицейских офицеров громады в Facebook.

Главное, к чему призывают родителей: нельзя оставлять детей без присмотра на воде — даже на короткий промежуток времени. Также необходимо:

🔹Провести с детьми беседу о правилах поведения на воде;

🔹Объяснить, почему важно слушать взрослых;

🔹 Рассказать, к чему может привести невнимательность и легкомыслие.

«Безопасность детей – это ответственность взрослых!» — подчеркнули в полиции.