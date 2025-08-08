Коваленко: росіяни невдовзі можуть почати штурмувати Куп’янськ, “але є нюанс”

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко проаналізував зміни на Куп’янському напрямку.

Він уточнив: до околиць правобережного Куп’янська росіянам залишилося подолати менше, ніж кілометр. Зважаючи на це, незабаром можуть розпочатися перші штурми міста. Хоча, ймовірно, це все ще не буде повноцінним наступом – швидше за все, найближчим часом ворог відправлятиме ДРГ для промацування оборони ЗСУ. Все це окупанти зможуть реалізувати за умови, що їм все ж таки вдалося захопити Радьківку.

“Але є нюанс. Напередодні було зроблено офіційну заяву, що Радьківка не знаходиться під контролем російських окупантів. Ну, тому і виникає питання, а чому вона саме так позначена на мапі Deep State? Тобто чому не відкоригувати мапу, згідно з офіційними повідомленнями – чи дійсно в Радьківку було заходження російських окупантів. Я підкреслюю, що користуюсь під час своїх оглядів саме мапою Deep State виключно через те, що вона оновлюється найшвидше на відміну від цих інших”, – зазначив аналітик.

Якщо ж вірити офіційним заявам – турбуватися поки що нема про що, правобережний Куп’янськ у безпеці, констатував Коваленко.

Відео: Oboz.ua

Нагадаємо, раніше оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець повідомив, що, діючи за напрямком Голубівка-Радьківка, ворог прорвався за дорогу Р79 і намагається утримати Кіндрашівку, куди прорвалися штурмові групи противника з плацдарму. Він зазначив: прорив військ РФ до північних околиць Куп’янська Харківської області та їхнє подальше просування може призвести до взяття супротивником під щільний вогневий контроль шляхів забезпечення плацдарму Сил оборони на сході від міста.