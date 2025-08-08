Коваленко: россияне вскоре могут начать штурмовать Купянск, «но есть нюанс»

Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко проанализировал изменения на Купянском направлении.

Он уточнил: до окраин правобережного Купянска россиянам осталось преодолеть меньше километра. Ввиду этого, вскоре могут начаться первые штурмы города. Хотя, вероятно, это все еще не будет полноценным наступлением – скорей всего, в ближайшее время враг будет отправлять ДРГ для прощупывания обороны ВСУ. Все это оккупанты смогут реализовать при условии, что им все же удалось захватить Радьковку.

«Но есть нюанс. Накануне было сделано официальное заявление, что Радьковка не находится под контролем российских оккупантов. Ну, потому и возникает вопрос, а почему она именно так обозначена на карте Deep State? То есть, почему не откорректировать карту, согласно официальным сообщениям – действительно ли в Радьковке было захождение российских оккупантов. Я подчеркиваю, что пользуюсь во время своих обзоров именно картой Deep State исключительно потому, что она обновляется быстрее всего в отличие от этих других», – отметил аналитик.

Если же верить официальным заявлениям – беспокоиться пока что не о чем, правобережный Купянск в безопасности, констатировал Коваленко.

Видео: Oboz.ua

Напомним, ранее обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец сообщил, что действуя по направлению Голубовка-Радьковка враг прорвался за дорогу Р79 и пытается удержать Кондрашовку, куда прорвались штурмовые группы противника с плацдарма. Он отметил: прорыв войск РФ к северным окраинам Купянска Харьковской области и их дальнейшее продвижение может привести к взятию противником под плотный огневой контроль путей обеспечения плацдарма Сил обороны восточнее города.