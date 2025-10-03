«Евакуація – єдиний вихід» – Синєгубов про життя в Куп’янську (відео)

На Куп’янському напрямку українські захисники роблять все можливе, щоб стримати ворога. Гуманітарна ситуація в місті – важка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Там відсутні водопостачання, теплопостачання, електропостачання дуже обмежене тому, що ворог б’є по критичній інфраструктурі і б’є по ремонтних бригадах, які намагалися хоч щось там відновити», – зазначив Синєгубов.

За його даними, в Куп’янську наразі залишаються близько 700 людей, на лівобережжі – 60-70 мешканців, на правому березі – понад 600.

Евакуацією з міста займаються НПУ, СБУ та військові.

«На вулицях знаходитись вкрай важко тому, що FPV-дрони полюють і на цивільних, і на «швидку» тощо. Люди мають зрозуміти, що евакуація – це єдиний вихід не лише для того, щоб пройти опалювальний сезон, а просто щоб зберегти своє життя», – підкреслив голова ХОВА.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»