«Евакуація – єдиний вихід» – Синєгубов про життя в Куп’янську (відео)
На Куп’янському напрямку українські захисники роблять все можливе, щоб стримати ворога. Гуманітарна ситуація в місті – важка, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Там відсутні водопостачання, теплопостачання, електропостачання дуже обмежене тому, що ворог б’є по критичній інфраструктурі і б’є по ремонтних бригадах, які намагалися хоч щось там відновити», – зазначив Синєгубов.
За його даними, в Куп’янську наразі залишаються близько 700 людей, на лівобережжі – 60-70 мешканців, на правому березі – понад 600.
Евакуацією з міста займаються НПУ, СБУ та військові.
«На вулицях знаходитись вкрай важко тому, що FPV-дрони полюють і на цивільних, і на «швидку» тощо. Люди мають зрозуміти, що евакуація – це єдиний вихід не лише для того, щоб пройти опалювальний сезон, а просто щоб зберегти своє життя», – підкреслив голова ХОВА.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2025 в 14:19
