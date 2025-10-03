Live
«Эвакуация – единственный выход» — Синегубов о жизни в Купянске (видео)

Записано 14:19   03.10.2025
Виктория Яковенко
«Эвакуация – единственный выход» — Синегубов о жизни в Купянске (видео) Иллюстрация создана ИИ

На Купянском направлении украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать врага. Гуманитарная ситуация в городе – тяжелая, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Там отсутствуют водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение очень ограничено потому, что враг бьет по критической инфраструктуре и бьет по ремонтным бригадам, которые пытались хоть что-то возобновить», — отметил Синегубов.

По его данным, в Купянске остаются около 700 человек, на левобережье – 60-70 жителей, на правом берегу – более 600 человек.

Эвакуацией из города занимаются НПУ, СБУ и военные.

«На улицах находиться крайне тяжело потому, что FPV-дроны охотятся и на гражданских, и на «скорую» и т.д. Люди должны понять, что эвакуация – это единственный выход не только для того, чтобы пройти отопительный сезон, а просто, чтобы сохранить свою жизнь», — подчеркнул глава ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Выезжают ли люди из Харькова и области перед зимой – Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
