Небезпечна погода буде завтра на Харківщині

Погода 11:50   10.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Небезпечна погода буде завтра на Харківщині Фото: ХМР

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, завтра на Харківщині очікується погіршення погодних умов. 

Завтра, 11 жовтня, вночі та вранці у Харкові та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

Нагадаємо, про небезпеку, яка буде 10 жовтня, попередили в Регіональному центрі з гідрометеорології. За даними синоптиків, сьогодні на Харківщині буде гроза. У регіоні також оголосили перший жовтий рівень небезпеки.

Напередодні Харківський регіональний центр гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 10 жовтня. Вранці в Харкові – густий туман, видимість 200 – 500 м. Вдень місцями – гроза. Загалом очікують хмарну погоду.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря коливатиметься від 12 до 17°. У Харкові вдень – дощ. Вранці туман, видимість 200-500 м. Вітер буде західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме 14 – 16°.

Читайте також: Як працює метро у Харкові сьогодні – чи вплинуло відключення світла у місті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
