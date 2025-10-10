Live
Як працює метро в Харкові сьогодні – чи вплинуло відключення світла в місті

Транспорт 10:46   10.10.2025
Олена Нагорна
Ніколь Костенко-Лагутіна
Метро в Харкові працює у штатному режимі. 

Поїзди рухаються згідно з графіками руху в будні дні, підтвердив МГ “Об’єктив” речник КП “Харківський метрополітен” Олексій Бітнер.

Раніше у соцмережах з’явилася інформація про збільшення інтервалів між поїздами до 20 хвилин.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня росіяни здійснили масовану атаку. В Україну летіли дрони та балістика, а під обстрілами опинився Київ, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кам’янське та Дніпро. У столиці – 12 постраждалих, у Запоріжжі через удари загинув 7-річний хлопчик. За даними мера Києва Віталія Кличка, ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег міста повністю знеструмлений. Також поїзди метро курсуватимуть із затримками, а частина станцій буде закрита.

Вранці 10 жовтня без світла залишилися дві громади Харківської області – Балаклійська та Ізюмська. Коли вдасться відновити подачу електроенергії наразі невідомо. Пізніше у соцмережах почали з’являтися повідомлення про те, що в місті зникло електропостачання. Про виключення інформують деякі жителі Салтівського району, а також харків’яни, які мешкають у районі Левади. Незабаром у НЕК «Укренерго» підтвердили введення аварійних відключень.

Тим часом у міському Ситуаційному центрі зазначили, що через масовану атаку ворога по Харкову зараз діють графіки 10 черг аварійних відключень і трьох черг спеціальних відключень. Незабаром сформовані графіки будуть оприлюднені. Профільні служби роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії

Читайте також: «Тримайте пальці схрещеними» – про що попередили в «Укрзалізниці» 

Автор: Олена Нагорна, Ніколь Костенко-Лагутіна
