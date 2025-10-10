Как работает метро в Харькове сегодня – повлияло ли отключение света в городе
Метро в Харькове работает в штатном режиме.
Поезда двигаются согласно графикам движения в будние дни, подтвердил МГ «Объектив» спикер КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер.
Ранее в соцсетях появилась информация об увеличении интервалов между поездами до 20 минут.
Напомним, в ночь на 10 октября россияне совершили массированную атаку. На Украину летели дроны и баллистика, а под обстрелами оказался Киев, Кривой Рог, Запорожье, Каменское и Днепр. В столице – 12 пострадавших, в Запорожье из-за ударов погиб 7-летний мальчик. По данным мэра Киева Виталия Кличко, враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры, левый берег города полностью обесточен. Также поезда метро будут курсировать с задержками, а часть станций будут закрыты.
Утром 10 октября без света остались две громады Харьковской области – Балаклейская и Изюмская. Когда удастся возобновить подачу электроэнергии на данный момент неизвестно. Позже в соцсетях начали появляться сообщения о том, что в городе пропало электроснабжение. О выключениях информируют некоторые жители Салтовского района, а также харьковчане, которые проживают в районе Левады. Вскоре в НЭК «Укрэнерго» подтвердили введение аварийных отключений.
Тем временем в городском Ситуационном центре отметили, что из-за массированной атаки врага по Харькову сейчас действуют графики 10 очередей аварийных отключений и трех очередей специальных отключений. Вскоре сложившиеся графики будут обнародованы. Профильные службы делают все возможное для возобновления подачи электроэнергии.
