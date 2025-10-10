Опасная погода будет завтра на Харьковщине

По данным Харьковского регионального центра по гидрометеорологии, завтра на Харьковщине ожидается ухудшение погодных условий.

Завтра, 11 октября, ночью и утром в Харькове и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными.

Напомним, об опасности, которая будет 10 октября, предупредили в Региональном центре по гидрометеорологии. По данным синоптиков, сегодня на Харьковщине будет гроза. В регионе также объявили первый, желтый уровень опасности.

Накануне Харьковский региональный центр гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на 10 октября. Утром в Харькове – густой туман, видимость 200 – 500 м. Днем местами – гроза. В целом, ожидают облачную погоду.

Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет колебаться 12 до 17°. В Харькове днем – ​ дождь. Утром туман, видимость 200 – 500 м. Ветер будет западный, 5-10 м/с. Температура воздуха составит 14 – 16°.